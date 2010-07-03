Уряд погодив з МВФ програму співробітництва

Кабінет міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду погодили програму співробітництва між Україною і МВФ на наступні 2,5 роки.

Як повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, програма підлягає затвердженню менеджментом і Радою директорів МВФ.

Переговори відбулись за участю Національного банку України.

Як зазначається у повідомленні, виконання угоди “стенд-бай” з Міжнародним валютним фондом дозволить Україні забезпечити соціально-економічну стабільність і розвиток в умовах виходу з кризи та проведення масштабних структурних перетворень в економіці і суспільних відносинах.