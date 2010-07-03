На Тернопільщині стартувала кампанія «Не дамо згасити свічу пам’яті»

У Тернопільській області стартувала кампанія «Не дамо згасити свічу пам’яті».

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з організаторів кампанії, координатор об’єднання громадських організацій Тернопільщини «Українська справа» Тарас ГРЕБЕНЯК, акція проводиться, щоб вкотре привернути увагу українців до Голодомору 1932-33 років.

Кампанія є продовженням акції «Свіча моління», яка відбулась 19 червня у Києві.

У рамках кампанії впродовж липня-жовтня символічна свічка моління, запалена у Києві, перебуватиме у всіх районах Тернопільщини і повернеться у листопаді до столиці, щоб там приєднатися до подібних свічок, які відбули у всі області України та ще у 32 країни світу, де проживає організована українська спільнота.

«Ми намагатимемося ще раз донести правду про Голод 1932-33 років. Важливо, щоб ми, наші діти, наші онуки пам’ятали цю сторінку нашої історії й усвідомлювали, що самі визначаємо свою долю і не потрібно особливо розраховувати на дружню підтримку наших сусідів і партнерів. Бо, як свідчить історія, інколи ця «дружба» коштує занадто дорого», – зазначив Т.ГРЕБЕНЯК.