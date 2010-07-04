На більшій частині України пройдуть грозові дощі

У понеділок в Україні на більшій частині території пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 5 липня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями, а вдень на більшій частині території України короткочасні грозові дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, в Карпатах близько 10°; вдень 25-30°, у західних областях 21-26°.

На Київщині також мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

У столиці найближчої ночі буде без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.