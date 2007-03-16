Гендиректора Укрспецекспорту дивує заява Януковича

За підсумками 2006 року Державна компанія «Укрспецекспорт» втричі збільшила обсяги експорту до Росії озброєнь і військової техніки (ОВТ), проведених підприємствами українського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» Сергій БОНДАРЧУК.

При цьому він зазначив, що його дивує заява прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, яка прозвучала 12 березня на нараді Кабміну з питань реформування ОПК, щодо зниження в 2006 році обсягів військово-технічної співпраці (ВТС) між Україною і РФ. «Прикро, що прем`єр-міністр країни спирається на інформацію людей, які, м`яко кажучи, не компетентні, тоді як представники МЗС і представники розвідок знають, що 2006 рік є достатньо успішним щодо українсько-російського ВТС. У нас не прийнято говорити про конкретні цифри, але я можу сказати, що зростання експорту українських ОВТ до Росії, по відношенню до 2005 року, зросло на 300%», - зазначив С.БОНДАРУК.

Він також повідомив, що, в цілому темпи зростання обсягів торгово-посередницької діяльності «Укрспецекспорту» в 2006 році склали 16% порівняно з 2005 роком. Згідно з інформацією С.БОНДАРЧУКА, в 2006 році 44% експорту ВВТ, здійсненого компанією, припало на країни СНД, 29% - на країни Азії, 19% спецтехніки було поставлено в Африку, а на Європу і Америку припадає по 5% і 3%, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня під час наради, присвяченій проблемам реформування оборонно-промислового комплексу України, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що «щорічно співпраця з Росією в галузі ВТС у нас зменшується і динаміка цього явища стійка».

Довідка УНІАН. Держкомпанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового і спеціального призначення «Укрспецекспорт» була створена постановою Кабінету міністрів України 9 жовтня 1996 р. «Укрспецекспорт» управляє п`ятьма дочірніми компаніями і за роки роботи реалізував на світовому ринку озброєнь продукції і послуг військового і спеціального призначення на суму близько 3 млрд. дол.