СБУ і міліція налякали Азарова

Микола АЗАРОВ заявляє про відсутність політичної волі у керівництва держорганів у боротьбі з рейдерством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів, голова міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств М.АЗАРОВ заявив, відкриваючи друге засідання цієї комісії.

«Я не задоволений, як ми розпочали роботу. Нам поки що нічого сказати», - зазначив він.

За словами М.АЗАРОВА, висновок про небажання керівництва держорганів протидіяти рейдерству можна зробити, проаналізувавши відповіді на запити комісії, які надійшли від Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, МВС, СБУ і Міністерства юстиції.

Як приклад М.АЗАРОВ навів випадок, коли він вирішив відвідати одне із захоплених рейдерами підприємств, але представники СБУ і МВС порекомендували йому відмінити цей візит з причини його небезпечності. При цьому він не уточнив, про яке підприємство йде мова.

У зв`язку з цим М.АЗАРОВ доручив МВС, СБУ і прокуратурі розібратися, чому він як перший віце-прем`єр і член комісії не може відвідати це підприємство. Він також зазначив, що в майбутньому обов`язково збирається відвідати це підприємство.

Перший віце-прем`єр відзначив необхідність створення при держустановах спеціальних структурних підрозділів, до складу яких мають увійти висококласні фахівці з боротьби з рейдерскими захопленнями.

Як повідомляв УНІАН, на першому засіданні комісії, 23 лютого, були визначені перші 5 підприємств, стосовно яких буде проведена перевірка. Йдеться про такі компанії, як Дніпропетровський олійноекстракційний завод «Бунге Україна», львівська фірма «Провесінь», Кіровоградський центральний універмаг, київське виробниче підприємство «Сатурн», Київська фабрика технічного паперу. Комісія доручила Генеральній прокуратурі, СБУ, ДПАУ в 10-денний термін розглянути і доповісти комісії про факти причетності посадовців до захоплення вказаних підприємств.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 14 лютого 2007 року прийняв рішення про створення міжвідомчої комісії з питань протидії поглинанням і захопленням підприємств. За словами голови комісії – першого віце-прем`єра Миколи АЗАРОВА, засідання комісії проходитимуть, приблизно, один раз на два тижні.