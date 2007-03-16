Міністрові внутрішніх справ дали одиннадцятого заступника

Кабінет міністрів України постановою №429 від 14 березня ввів додаткову посаду заступника міністра внутрішніх справ України - директора департаменту стратегічного аналізу та прогнозування.

Текст відповідної постанови за підписом прем`єр-міністр України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на офіційному сайті Верховної Ради України.

Водночас, постановою №430 від 14 березня уряд призначив на цю посаду Юрія ЗЕМЛЯНСЬКОГО.

У ранзі заступників міністра внутрішніх справ уже перебувають:

Михайло КОРНІЄНКО – перший заступник;

Ігор БІЛОЗУБ – перший заступник, начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю;

Микола КУП’ЯНСЬКИЙ – начальник кримінальної міліції;

Сергій ПОПКОВ – начальник Головного штабу;

Василь ФАТХУТДІНОВ - начальник міліції громадської безпеки;

Микола ПЛЕХАНОВ - заступник з питань кадрової роботи та внутрішньої безпеки;

Василь БОДНАР – начальник Головного слідчого управління ;

Віктор СУСЛОВ - заступник;

Сергій КОПИТОВ – директор Департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку;

Василь МАРМАЗОВ - заступник по зв’язках з Верховною Радою та іншими органами державної влади.