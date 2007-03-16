Львівську міліцію підвищили в статусі

Управління МВС України у Львівській області реорганізоване у Головне управління МВС України Львівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник ГУ МВС у Львівській області генерал-майор міліції Михайло ЦИМБАЛЮК.

За його словами, реорганізацію здійснено відповідно до наказу міністра внутрішніх справ України від 27 лютого 2007 року.

М.ЦИМБАЛЮК наголосив, що “основним позитивом такої реорганізації є підвищення престижу міліції регіону, адже Управління МВС Львівщини стало головним вперше за час існування міліції. Крім того, у Західному регіоні країни – це єдине головне управління МВС. Такі ж головні управління функціонують у місті Києві, Київській області, Автономній республіці Крим, Донецькій, Харківській та Одеській областях”.

Керівник міліції Львівщини також повідомив, що відповідно до реорганізації, кількість керівного складу обласного управління збільшено на 25 осіб і введено посаду першого заступника начальника ГУ МВСУ Львівщини.

“Усі зміни в обласному управлінні пов’язані зі стратегічним розміщенням Львівської області, яка межує з Польщею. Створення Головного управління дасть можливість більш активніше реагувати на прояви злочинності, вирішувати проблеми транснаціональної злочинності, підвищувати якість взаємодії з правоохоронними органами інших регіонів, а також Європи”, – наголосив М.ЦИМБАЛЮК.