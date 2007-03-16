Президент повернув до парламенту закон про малу гідроенергетику

Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, Президент Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку малої гідроенергетики України» для повторного розгляду Верховною Радою України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, представлятиме пропозиції Президента під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради представник Президента у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, парламент ухвалив Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку малої гідроенергетики України» 22 лютого.