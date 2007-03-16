Мороз: Ющенко не авантюрист

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не заветує Закон “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет на 2007 рік”. Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю парламентському каналу “Рада”.

За словами О.МОРОЗА, “він (В.ЮЩЕНКО - УНІАН) не авантюрист, він Президент тому, я думаю, він не пристане на такі безвідповідальні заяви”.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляла про те, що опозиція звернеться до Президента з тим, щоб він заветував прийнятий ВР закон про зміни до бюджету, який був внесений Кабінетом міністрів.

О.МОРОЗ також піддав гострій критиці дії опозицій в парламенті, За його словами, представники фракцій БЮТ та “Наша Україна” беруть участь у розгляді окремих питань порядку денного. “Де можна попіаритись, вони заходять до сесійної зали а там, де потрібно працювати в рутинному режимі, бо це специфіка Верховної Ради, то там їх немає”, - додав він. “Вибачте, люди вибрали не дармоїдів, які будуть одержувати астрономічну зарплату”, - наголосив голова ВР. За його словами, якщо опозиція відстоює інтереси людей, вона повинна працювати у сесійній залі, вести дискусію, переконувати, а не відмовлятися від участі у сесійних засіданнях.

“Треба працювати, не треба імітувати роботу, турботу про людей, а треба її реалізувати в той спосіб, який призначено для депутата”, - наголосив О.МОРОЗ.

Він також вважає, що деякі представники опозиції намагаються представити В.ЮЩЕНКА як лідера опозиції, тим самим принижуючи його роль як Президента України.

Крім того, О.МОРОЗ зазначив, що В.ЮЩЕНКО має задуматися над тим, що коли опозиція організує прихід людей до столиці, “чи будуть вони скандувати на Майдані “Ющенко – так!” чи щось інше будуть скандувати”.

На думку О.МОРОЗА, в опозиції є люди, “які себе сплять і бачать на посаді Президента”. За його словами, вони не просто хочуть бути на цій посаді, але ще й повернути необмежені повноваження. О.МОРОЗ вважає, що саме тому і відбувається “розпатякування про необхідність нової конституції”, про референдум.

При цьому голова ВР наголосив, що зміни до конституції мають прийматися в парламенті, а не десь поза його межами. За його словами, розмови про референдум “це від лукавого”. “Це називається антиконституційні дії, і вони не будуть допущені”, - наголосив О.МОРОЗ.