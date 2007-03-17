П`ятеро людей загинули в катастрофі Ту-134 в Самарі

У Самарі (Російська Федерація) у суботу вранці при заході на посадку зазнав катастрофи літак Ту-134, повідомляє РІА «Новости».

За попередніми даними, повідомили представники місцевого управління МНС РФ, в результаті катастрофи загинули п`ятеро людей, 51 людина постраждала.

"Літак, який виконував рейс Сургут-Самара, здійснив жорстку посадку. В результаті розвалився фюзеляж машини", - повідомили в МНС. Усього на борту літака перебували 57 людей.

Подробиці події уточнюються.