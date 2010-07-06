Програма візиту в Україну патріарха РПЦ

Розпочалася акредитація представників ЗМІ на події, пов’язані з візитом в Україну Святішого патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА, який відбудеться 20-28 липня 2010 р.

Акредитація проводиться прес-центром візиту за тел. (044) 255-12-49 і триватиме до 12 липня 2010 р.

З умовами акредитації можна ознайомитися на сайті www.patriarh.in.ua

Як повідомляв УНІАН, КИРИЛ перебуватиме з візитом в Україні 20-28 липня. Відповідно до програми візиту, з 20 по 23 липня патріарх перебуватиме в Одесі. Зокрема, 21 липня він очолить чин освячення та літургію у Спасо-Преображенському соборі Одеси, а 22 липня візьме участь в урочистостях в оперному театрі.

З 23 по 25 або 26 липня КИРИЛ перебуватиме у Дніпропетровську, де 24 липня очолить літургію на площі перед Спасо-Преображенським собором міста.

Також патріарх побуває у Києві, де 28 липня, у день пам’яті Святого рівноапостольного князя Володимира, очолить святкову літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.