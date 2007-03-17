МВС зачистить області або від організованої злочинності, або від начальників УВС

Міністерство внутрішніх справ направить до Закарпаття, а також до Київської, Донецької області і м. Києва спецгрупи главку УБОЗ для ліквідації організованих злочинних груп.

Доручення начальнику ГУБОЗ Ігорю БЄЛОЗУБУ створити такі спецгрупи і найближчим часом направити їх на території, дав сьогодні під час селекторної наради з керівництвом обласних управлінь внутрішніх справ міністр МВС Василь ЦУШКО.

За його словами, причина позапланового відпрацювання регіонів спецгрупами главку УБОЗ - резонансні злочини, що були скоєні на території Донецької, Київської та Івано-Франківської областей останнім часом, зокрема, "розбірка" між угрупованнями, в результаті якої було застрелено кілька людей, а також розстріл трьох осіб з автоматів, що стався напередодні ввечері в Київській області.

"Товариш БЄЛОЗУБ, створіть оперативні групи центральні і відпрацьовуйте повністю щодо ліквідації організованих злочинних груп Донецьку область, Київ і область і Закарпатську область. Якщо потрібне залучення внутрішніх військ - буде заявка за узгодженням зі мною - "відправити на відпрацювання", - заявив В.ЦУШКО.

При цьому глава МВС наголосив, що у разі, якщо за підсумками відпрацювання не будуть розкриті резонансні злочини і ліквідовані ОЗГ, він поставить перед начальниками облУВС цих регіонів питання про відповідність їх кваліфікації посадам, які вони обіймають.