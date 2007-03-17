”Людина року”: всі переможці (оновлено)

У Національному палаці “Україна” відбувається нагородження переможців загальнонаціональної програми «Людина року-2006».

Як передає кореспондент УНІАН, у номінації “Митець року” перемогу здобув заслужений діяч мистецтв України, режисер-документаліст Сергій БУКОВСЬКИЙ.

У номінації “Юний талант року” переміг юний оперний співак, фіналіст телевізійного проекту «Шанс» Віктор МЕЛЬНИК.

Найкращим “Регіональним лідером року” визнано голову Київської обласної державної адміністрації Віру УЛЬЯНЧЕНКО.

Найкращим “Міським головою” у 2006 році експерти визнали мера Миколаєва Володимира ЧАЙКУ.

У номінації “Журналіст року в галузі електронних ЗМІ” переміг Савік ШУСТЕР (телеканал ICTV). А найкращим “Журналістом року в галузі друкованих ЗМІ” визнано Володимира СКАЧКА (газета «Кіевскій телеграфъ»).

Найкращим “Телепроектом року” експерти визнали “Танці з зірками”.

У номінації “Найкраща національна торговельна марка” перемогла ТМ “Щедрий дар”.

Звання “Промисловця року” здобув голова правління ВАТ “Запоріжсталь” Віталій САЦЬКИЙ.

“Фінансистом року” рада конкурсу визнала голову правління ВАТ “Укрексімбанку” Віктора КАПУСТІНА.

А в номінації “Інвестиція року” переможницею стала компанія “Драгон Капітал”.

В номінації «Вчений року» переміг віце-президент НАН України, академік НАН України Антон НАУМОВЕЦЬ.

Переможцем в номінації «Актор року» став народний артист України, актор Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки Давид БАБАЄВ.

«Меценатом року» названо голову зборів засновників Асоціації «Український діловий центр економічного розвитку СНД» Миколу ПЕТРЕНКА.

В номінації «Підприємець року» перемогу здобув генеральний директор компанії «Т.М.М.» Микола ТОЛМАЧОВ.

“Менеджером року” визнано генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Ігоря КРАВЦЯ.

В номінації «Лідер малого та середнього бізнесу року» переможець - генеральний директор ТОВ «КВІН-СВІГ» Ігор АНДРОСОВ.

В номінації “Аграрій року” переміг голова наглядової ради ТОВ «Тульчинський маслосирзавод» Станіслав ВОЙТОВИЧ.

“Спортсменами року” визнані бронзові призери Олімпійських ігор у Туріні з фігурного катання, срібні призери Чемпіонату Європи 2006 рокув з фігурного катання Олена ГРУШИНА та Руслан ГОНЧАРОВ.

Ну, а «Кумиром року» експертне журі визнало художнього керівника Національного театру імені Франка, народного артиста України Богдана СТУПКУ.