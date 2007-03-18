У Луцьку ветеранам обіцяють 10%

Cупермаркети Луцька не виключають можливості збільшення знижки для придбання товарів ветеранами Великої вітчизняної війни до 10%. Про це йшлося на зустрічі міського голови із представниками мереж супермаркетів міста.

Як передає кореспондент УНІАН луцькі ветерани з 1 березня отримали можливість купувати товари у низці супермаркетів міста зі знижкою від 4% до 7%. Однак власники супермаркетів на зустрічі з представниками міської влади зазначили, що не виключають можливості збільшення її до 10%.

Для реалізації пропозиції департамент соціальної політики міської ради спільно із ветеранськими організаціями найближчим часом визначать і складуть реєстр категорій ветеранів, які найбільше потребують допомоги та пільг.

Відтак, ветерани зможуть робити покупки у супермаркетах свого району згідно чітко диференційованого списку.

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