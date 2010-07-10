Суд зобов’язав забудовника віддати квартири для чорнобильців

У Житомирі за сприяння прокуратури суд зобов’язав забудовника передати облдержадміністрації квартири, які мають отримати чорнобильці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на заступника начальника відділу представництва інтересів громадян та держави в судах прокуратури області Олексія МЕЛЬНИКА.

За його словами, 16 червня 2010 року рішенням Господарського суду Житомирської області задоволено позов прокуратури, яким зобов’язано КП "Житомирбудзамовник” передати для проживання чорнобильців Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Житомирської обласної державної адміністрації 1078,42 кв. м. загальної житлової площі квартир, що знаходяться в будинку №21 по вул. Народицькій у Житомирі на суму 2 млн. 950 тис. 885 грн.

"Під час перевірки прокуратури області встановлено, що Головним управлінням праці та соціального захисту населення Житомирської ОДА на виконання у 2004 році угоди про пайову участь у фінансуванні будівництва житла для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян у житловому будинку у Житомирі по вул. Народицькій, 21, було перераховано комунальному підприємству "Житомирбудзамовник" понад 2 млн. 950 тис. грн.", - зауважив О.МЕЛЬНИК.

За його словами, це комунальне підприємство, у свою чергу, мало передати Управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації 1078,42 кв. м. загальної площі квартир. Однак забудовник свої зобов’язання за договором не виконав.

О.МЕЛЬНИК зазначив, що з огляду на виявлені порушення прокуратура подала позов до Господарського суду Житомирської області в інтересах держави в особі Головного управління праці та соціального захисту населення та Управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА.

Наразі КП «Житомирбудзамовник» зобов’язане виконати рішення господарського суду та передати згаданому управлінню квартири загальною площею 1078,42 кв. м. на суму майже три млн. грн. Квартири ці мають отримати постраждалі від аварії на ЧАЕС.