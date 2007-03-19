Скільки коштує земля під Києвом

За останній тиждень (з 12 по 18 березня) вартість землі під Києвом під котеджну забудову зросла на 0,15% - з 5 тис. 256 дол. до 5 тис. 264 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, на ринку землі Київського регіону істотних змін не відбулося. При цьому спостерігався деякий сплеск цінової активності по окремих районах.

Максимальне зростання зафіксоване у Вишгородському і Броварському районах (10,4% і 5,6% відповідно), де ціни підвищилися до 4 тис. 244 дол. і 3 тис. 137 дол. за сотку.

Позитивну динаміку показують Макарівський і Одеський напрямки, де за тиждень вартість землі зросла на 2,5% і 1,1% - до 1 тис. 940 дол. і 3 тис. 365 дол. за сотку.

Лідер кварталу з позитивним результатом 55% (Обухівський район) за тиждень додав 1,1%, а середня ціна на землю піднялася до 7 тис. 274 дол./сотку.

Як відзначають аналітики компанії, несподівано поповзли вниз показники найдорожчого передмістя – Києво-Святошинського району, де вартість землі під котеджну забудову знизилася максимально по області на 3,1% - до 7 тис. 364 дол./сотку.

Середня вартість землі в традиційно непопулярному цього року Бориспільському напрямку за тиждень зросла на 0,15% і досягла 4 тис. 313 дол./сотку, при цьому зростання за 2,5 місяці поточного року склало менше 10%.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 р. займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ і маркетинговими дослідженнями ринку.