У Донецькій області розбився парашутист, повідомляє маріупольський сайт ilich.in.ua.

У повідомленні відзначається, що трагедія сталася об 11.14 11 липня під час виконання стрибка з літака Ан-2 з висоти 1200 м на дроб-зоні (зона для стрибків з парашутом - УНІАН) у Волноваському районі. При виконанні стрибка розбився спортсмен-парашутист 1945 року народження, житель Маріуполя.

Парашут спортсмена розкрився, але перед приземленням, приблизно за 200 метрів, відстебнувся.

Проводиться розслідування.