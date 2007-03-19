Генпрокуратура встановила, де і як прослуховували Мороза

Генеральна прокуратура України встановила, де, звідки і як проводилося прослуховування розмов голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА з Послом Великої Британії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник головного управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ Олександр ДЕГТЯРЬОВ.

За його словами, слідство у справі ведеться активно, і «наразі встановлено джерело можливого прослуховування». Втім, зауважив О.ДЕГТЯРЬОВ, для підтвердження цього необхідно провести ще ряд слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня лідер фракції Соціалістичної партії України І.БОКИЙ оприлюднив заяву з вимогою розслідувати факт прослуховування телефонних розмов О.МОРОЗА, посилаючись на те, що в одному з Інтернет-видань з`явилося розшифровка фрагменту телефонної розмови О.МОРОЗА з одним з британських дипломатів

На початку лютого Генпрокуратура України порушила кримінальну справу за фактом прослуховування телефонних розмов О.МОРОЗА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 163 Кримінального кодексу України, тобто за фактом порушення таємниці телефонної розмови О.МОРОЗА з представником дипломатичних кіл в державі.

27 лютого генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що у справі про прослуховування О.МОРОЗА ще нікому не пред’явлено обвинувачень.