Київський журналіст подолав 118 тис. км заради «українців за Уралом»

Київський журналіст Микола ХРІЄНКО подолав 118 тисяч кілометрів, щоб відтворити історію переселення українців в різні часи з етнічних територій за Урал.

Таким чином, у червні М.ХРІЄНКО завершив свій журналістський проект «Українці за Уралом», розпочатий в липні 2004 року.

М.ХРІЄНКО розповів УНІАН, що 30 червня нинішнього року він повернувся з Російської Федерації, де завершив останній довготривалий дослідницький маршрут, який пролягав по території між Полярних колом і береговою лінією Північного Льодовитого океану від мису Дежньова і селища Уелен (Чукотка) до міста Мурманська, що на Кольському півострові.

За словами М.ХРІЄНКА, “авторський журналістський проект “Українці за Уралом” є наполегливою спробою створити масштабну картину історії переселення українців в різні часи з етнічних територіях за Урал і, найголовніше, розповісти про нинішнє життя наших земляків на території Росії”.

Під час першого етапу проекту “Українці за Уралом”, який тривав з 7 липня 2004 року по 11 лютого 2005 року, М.ХРІЄНКО подолав від Києва через Урал, Алтай, Хакасію, Якутію, Колиму й Чукотку до селища Уелен і мису Дежньова 27 тисяч кілометрів, а разом з дорогою назад в Україну весь пройдений шлях дорівнює довжині екватора Землі – 40 тисяч кілометрів.

Під час другого етапу, який тривав з 16 червня 2007 року по 19 жовтня 2007 року, журналіст зібрав надзвичайно цікавий матеріал про життя наших земляків на Камчатці, Сахаліні, Командорських і Курильських островах. Загальна протяжність виконаного маршруту до кінцевого пункту острова Кунашир і назад до Києва – 33 тисячі кілометрів.

Маршрут третього завершального етапу складався з двох частин. Перша пролягала від селища Уелен до міста Білібіно (Чукотка) і її подолання тривало з 26 квітня по 8 липня 2009 року. А друга частина завершального маршруту проходила від Білібіно до Мурманська з 26 березня по 30 червня 2010 року. Загальна протяжність цього етапу – 45 тисяч кілометрів.

М.ХРІЄНКО розповів, що, крім публікацій у пресі матеріалів з авторськими фотознімками про життя наших земляків за Уралом та за Північним полярним колом, він планує за підтримки спонсорів та державних структур випустити книгу, фотоальбом і продемонструвати авторську фотовиставку під назвою «Українці за Уралом. XXI століття».