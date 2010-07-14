Вартість оренди квартир у Києві влітку зросла

Середня вартість оренди квартир у Києві влітку виросла на 3-5%, повідомляє портал безкоштовних оголошень Slando.

Згідно з повідомленням, сьогодні однокімнатну квартиру в Києві можна зняти від 1900 грн. за місяць, двокімнатну – від 2800 грн., а трикімнатну – від 3000 грн.

При цьому кількість однокімнатних квартир вартістю до 3000 грн./міс. зменшилася на 3%, порівняно з квітнем 2010 року, а оренда деяких об`єктів житлової нерухомості сягає 50 000 грн. на місяць.

За даними порталу, обсяг оренди однокімнатних квартир на ринку нерухомості столиці налічує близько 27 500 оголошень. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить більш як 3 300 грн. на місяць. Мінімальна вартість оренди однокімнатної квартири в червні становила 1900 грн., максимальна вартість - 20 000 грн.

Обсяг оренди двокімнатних квартир на ринку нерухомості також налічує близько 27 500 оголошень. Середня вартість оренди двокімнатної квартири в Києві становить близько 5 000 грн. на місяць, мінімальна - 2800 грн., максимальна - 25-30 тис. грн.

Влітку в столиці здається 10 139 трикімнатних квартир. Середня вартість оренди трикімнатної квартири в Києві становить близько 6 700 грн. на місяць, мінімальна вартість - 3000 грн., максимальна - 40-50 тис. грн.

У звіті порталу було проаналізовано 65 тисяч оголошень про оренду квартир у столиці.

Довідка УНІАН. «Slando Україна» – портал приватних безкоштовних оголошень. Slando представлений регіональними сайтами в 25 регіонах України. Окрім України, сервіс Slando працює ще в 10 країнах світу. Головний офіс компанії розташований у Лондоні.