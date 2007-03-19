Головою правління «Ощадбанку» призначено Гулєя

Головою Правління ВАТ «Ощадбанк» призначено Анатолія ГУЛЄЯ замість Олександра МОРОЗОВА.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив член Наглядової ради ВАТ «Ощадбанк», директор департаменту податкової і митної політики Міністерства фінансів України Сергій ЧЕКАШКІН.

За його словами, також на місце першого заступника правління «Ощадбанку» призначений Роман МАГУТА замість Артемія ЄРШОВА. Окрім цього, заступник голови Правління ВАТ «Ощадбанк» Андрій ПИШНИЙ звільнився за власним бажанням у зв`язку з переходом на іншу роботу.

С.ЧЕКАШКІН зазаничив, що сьогоднішнє засідання Наглядової ради банку, як і засідання 16 березня, відбувалося за наявності кворуму.

Як повідомлялося, ухвалою Печерського райсуду Києва від 19 березня 2007 року заборонено проведення засідання Наглядової ради ВАТ «Ощадбанк».

Позивачем в справі виступив голова Правління ВАТ «Ощадбанк» Олександр МОРОЗОВ. На його думку, проведення засідання НР «Ощабанк» 19 березня 2007 року є нелегітимним з тієї причини, що рішення про його перенесення було ухвалене 16 березня членами Наглядової Ради за відсутності кворуму.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день за квотою Президента в НР “Ощадбанку” входять: керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою і Кабінетом Міністрів Секретаріату Президента України Ян БЕРНАЗЮК; радник Президента України Богдан БУЦА; керівник служби макроекономіки і фінансового сектора Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ; радник Президента України, обраний в установленому порядку головою наглядової ради «Ощадбанку», Олег РИБАЧУК і радник Президента України Володимир ШАНДРА.

За квотою Кабміну: заступник керівника Служби – керівник групи радників віце-прем`єр-міністра України Людмила АРНАУТОВА, заступник голови ГоловКРУ Сергій БЕЛЬЧИК, заступник голови Держказначейства Юрій ЗОЦ, заступник міністра економіки Андрій КРАВЕЦЬ, заступник міністра фінансів Сергій РИБАК.

За квотою парламенту: Юрій БОРДЮГОВ, Данило ВОЛИНЕЦЬ, Анатолій ЛИТЮК, Микола СУГАНЯКО і Сергій ЧЕКАШКІН.