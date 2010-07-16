30 корів отруїлись аміаком

У селі Велика Вулига Тиврівського району Вінницької області череда із 30 корів отруїлась аміаком.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди ГУ МНС України у Вінницькій області, тварини напилися води з польових калюж, у результаті чого 30 з них захворіли. Одну корову власник зарізав, решту ветеринари району взяли на лікування. Худоба перебуває під наглядом ветеринарів, її стан задовільний.

В результаті дослідження співробітники СЕС виявили у калюжах неподалік села перевищення рівня аміаку у 6 разів. Причини забруднення води встановлюються.