30 корів отруїлись аміаком

02:32, 16 липня 2010
Суспільство
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Повідомлення з Вінниччини

У селі Велика Вулига Тиврівського району Вінницької області череда із 30 корів отруїлась аміаком.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди ГУ МНС України у Вінницькій області, тварини напилися води з польових калюж, у результаті чого 30 з них захворіли. Одну корову власник зарізав, решту ветеринари району взяли на лікування. Худоба перебуває під наглядом ветеринарів, її стан задовільний.

В результаті дослідження співробітники СЕС виявили у калюжах неподалік села перевищення рівня аміаку у 6 разів. Причини забруднення води встановлюються.

 

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