Індекс ділових очікувань підвищився

В Україні індекс ділових очікувань у II кварталі ц.р., порівняно з попереднім кварталом, підвищився з 115,6% до 121,8%.

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), під час опитування керівників підприємств різних форм власності, проведеного в другому кварталі 2010 року, були проаналізовані думки 1242 керівників підприємств з різних регіонів України.

«Індекс ділових очікувань підприємств у другому кварталі 2010 року підвищився і склав 121,8% проти 115,6% в попередньому кварталі. За прогнозами респондентів, у наступні 12 місяців покращає фінансово-економічне становище підприємств, зростуть обсяги реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, збільшаться інвестиційні вкладення і зайнятість. Оцінки поточної економічної активності залишаються стриманими, що свідчить про повільне відновлення економіки», - йдеться в повідомленні.

За даними Нацбанку, інфляційні очікування ослабляються третій квартал підряд і становлять 11,8% на наступні 12 місяців проти 14,6% в попередньому кварталі. Основними чинниками впливу на споживчі ціни респонденти назвали

- зростання витрат на виробництво, рівень доходів населення і бюджетні витрати уряду. Посилився вплив на інфляцію очікуваних податкових змін.

Збільшилася частка респондентів, які не чекають зміни курсу гривні до долара, більшість респондентів прогнозують зміцнення гривні до євро.

Респонденти також відзначають пом`якшення умов отримання банківських кредитів, в той же час залучення підприємствами кредитних ресурсів стримується високими ставками за кредитами і жорсткими вимогами щодо застави.