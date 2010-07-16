Під Києвом відтворили будинок X століття (фото)

У центрі історії та культури «Парк Київська Русь» (село Копачів, Обухівський район, Київська область) відтворили oдин із будинків комплексу споруд, розкопаних на початку 70-х років минулого століття на київському Подолі археологом та істориком Костянтином Гупалом.

Як повідомили УНІАН у «Парку Київська Русь», місце винайдених споруд отримало назву «Київські Помпеї».

«Цим будинкам близько 1000 років, але вони добре збереглися, завдячуючи тому, що були засипані 15 метрами піску. У Х столітті у Києві була велика повінь, саме після неї садиби і опинилися під насипами. Тому знахідку порівнюють із засипаними попелом Помпеями», - розповідає автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

Як відомо, в Переяславському музеї під відкритим небом вже будували домівки «Київських Помпеїв», але, як кажуть фахівці, по справжньому достовірно їх вдається відтворити саме у «Парку Київська Русь».

«Костянтин Гупало, який знайшов «Київські Помпеї» був науковим керівником проекту «Парк Київська Русь», тому зрозуміло, що відтворити знахідку нам вдасться як нікому іншому. Сумно, що Костянтина Гупала вже немає з нами. Думаємо, що збудована на території Передгороддя Парку садиба, а також повністю зведений комплекс на території самого Дитиця стануть доброю пам’яттю про нашого колегу», - каже В.ЯНЧЕНКО.

За планами авторів «Парку Київська Русь», у відновленій садибі «Київських Помпеїв» буде виставка-музей побуту киянина X століття.

Довідка УНІАН. «Парк Київська Русь» – Центр культури та історії. Створюється в с. Копачів Обухівського району Київської області. Головна мета: відтворення в масштабі 1:1 Дитинця-Кремля Києва V-XIII ст. Загальна площа Парку – 50 га. Територія Дитинця – 10 га. Дістатися Парку можна маршрутками від станції метро «Видубичі» (зупинка біля «Фуршету»).