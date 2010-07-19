Шахтарі потребують посилення медичного контролю

У Державному комітеті гірпромнагляду України стурбовані тим, що у вугільних шахтах не належним чином контролюється стан здоров`я гірників, які будучи хворими, не до кінця обстеженими, допускаються на важку підземну роботу.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку заступник голови Держкомітету гірпромнагляду України Анатолій ДЄНЬГІН, який наприкінці тижня брав участь у розширеному засіданні Ради територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області. Він підкреслив, що у вугільній галузі, де сьогодні найбільш важкі умови праці, потрібно посилити медичний контроль, щоб не допустити спуску в шахту хворих людей, вчасно виявити у них серцево-судинні й інші захворювання.

«Вугільна галузь – це складна галузь. Треба тут не упустити ситуацію, треба посилити нагляд, відновити роботу інженерно-лікарських бригад, яка на сьогодні «нульова», - сказав А.ДЄНЬГІН. - З тих людей, які загинули цього року, 20% - померли в шахті. Грубо кажучи, ми спускаємо хворих людей у шахти. Цього не повинно бути, їх повинні виявляти і вчасно виводити з шахти».

Так, за інформацією територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області, у першому півріччі поточного 2010 року у вугільній промисловості регіону було зафіксовано 42 смертельні випадки (торік було 62).