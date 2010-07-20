У Криму батько закував 11-річного сина ланцюгом

У с. Михайлівка Сакського району Криму батько "за погану поведінку" закував ланцюгом свого 11-річного сина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, 19 липня хлопчик звернувся до районного відділу міліції. "На шиї у нього був намотаний ланцюг і замкнутий на замок, який співробітники міліції самостійно зняти не змогли. Зі слів хлопчика, ланцюг йому повісив його батько ввечері 18 липня за погану поведінку", - повідомили у МНС.

Хлопчик втік із дома і звернувся до міліції. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники зрізали ланцюг із шиї хлопчика. Ведеться слідство.