Україна програє конкуренцію за кваліфіковану робочу силу. Таку думку висловив сьогодні президент Українського союзу промисловців і підприємців, народний депутат ("НУ") Анатолій Кінах.

За його словами, про це свідчить той факт, що зараз мільйони українців працюють за кордоном. Крім того, в Україні зруйнована система професійної підготовки кадрів.

"Ми повинні підвищувати рівень оплати праці без збільшення частки цих витрат у собівартості продукції. Це можна зробити за рахунок зниження фіскального навантаження на фонд оплати праці. Без цього ми не зможемо бути конкурентними після вступу України до СОТ", - підкреслив А.Кінах.

РБК Україна