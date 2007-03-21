Україна програє конкуренцію за кваліфіковану робочу силу
08:36, 21 березня 2007Суспільство
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Так вважає Кінах
Україна програє конкуренцію за кваліфіковану робочу силу. Таку думку висловив сьогодні президент Українського союзу промисловців і підприємців, народний депутат ("НУ") Анатолій Кінах.
За його словами, про це свідчить той факт, що зараз мільйони українців працюють за кордоном. Крім того, в Україні зруйнована система професійної підготовки кадрів.
"Ми повинні підвищувати рівень оплати праці без збільшення частки цих витрат у собівартості продукції. Це можна зробити за рахунок зниження фіскального навантаження на фонд оплати праці. Без цього ми не зможемо бути конкурентними після вступу України до СОТ", - підкреслив А.Кінах.
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