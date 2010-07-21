Колесніков вважає, що Янукович зробив інвесторам "найкращий подарунок"

Будівництво готелів в Україні до фінального туру чемпіонату Європи з футболу в 2012 році перебуває сьогодні «в руках інвесторів», заявляє віце-прем`єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою в Донецьку.

Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що держава нині створила сприятливі умови для інвестування будівництва готелів і розвитку готельного бізнесу в Україні. «Є цільова державна програма, яка дає змогу пільгово кредитувати тих, хто будує готелі. Усі, хто включений у програму, одержать компенсацію відсотків за кредит, - пояснив віце-прем`єр-міністр. - До того ж, окрім обіцяного, Президент України підписав закон про звільнення від податку на прибуток на 10 років всіх готелів, які споруджені і будуть збудовані в Україні найближчим часом».

При цьому він додав, що Віктор ЯНУКОВИЧ в законодавстві врахував, що терміни окупності об`єктів готельного бізнесу досить довгі, і «кращого подарунка для інвесторів бути не може, тому справа тут у руках самих інвесторів, влада пішла на всі кроки для готельного бізнесу».

Водночас Б.КОЛЕСНІКОВ окреслив завдання, які сьогодні залишаються актуальними для влади деяких українських міст, які приймають Євро-2012. Проблеми полягають у тому, аби в перспективі забезпечити зайнятість готельної мережі в так званих нетуристичних містах, до яких зараз відносяться Донецьк і Харків.

«Тут інше завдання влади – як у нетуристичних центрах зайняти ці готелі після Євро. Тут треба думати над міжнародними виставковими центрами, конгрес-центрами, тобто, як створити в Харкові і Донецьку центри ділової активності на більш-менш стабільний період, а також запрошувати на нові спортивні змагання», - підсумував Б.КОЛЕСНІКОВ.