Чартерних рейсів на Іспанію, Туніс, Болгарію і Хорватію стане більше

Найбільший український туроператор «Вояж-Київ» заявив про плани в 2007 році значно збільшити свою мережу продаж по Україні.

«Зараз наша мережа «Галопом по Європах» налічує 40 офісів в 32 містах України, а до кінця 2007 року ми плануємо її розширити до 60 офісів», - сказала в інтерв`ю УНІАН генеральний директор компанії Тетяна ЩУПАК.

За її словами, туроператор «Вояж-Київ», який у березні 2007 року відзначає 10-річний ювілей, цього літнього сезону значно збільшить кількість чартерних рейсів на таких популярних напрямках, як Барселона і Мальорка (Іспанія), Монастір (Туніс), Варна і Бургас (Болгарія), Пула і Спліт (Хорватія). Також до початку літнього сезону для зручності роботи з туристами компанія відкриє «call-центр», котрий дозволить як туристам, так і агентам одержати будь-яку інформацію, а в разі потреби - і допомогу.

«Ми активно займається розвитком внутрішнього і в`їзного туризму, - зазначила Т.ЩУПАК - ще в 2004 році відкрили свій офіс у Москві і запропонували російському ринку турпакети з вильотом з Москви до Сімферополя». «Цього сезону кримський напрямок залишається для нас одним з пріоритетних», - заявила вона.

На думку експертів ринку, туроператор «Вояж-Київ» цього року залишиться одним з лідерів продаж на таких популярних напрямках, як Іспанія, Об`єднані Арабські Емірати, Болгарія і Туніс.