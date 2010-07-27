На Харківщині жінка через ревнощі отруїла себе та своїх дітей

До Краснокутської районної лікарні в Харківській області з медикаментозним отруєнням госпіталізовано місцеву жительку 1972 року народження та двох її малолітніх дітей, 1999 і 2002 року народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ УМВС України в Харківській області, подія сталася 24 липня після того, як жінка, посварившись зі своїм чоловіком на ґрунті ревнощів, проковтнула сама та дала малолітнім дітям кілька пігулок адельфану та раунатину.

Відчувши себе зле та побачивши непритомних дітей, жінка самостійно викликала бригаду медиків.

Наразі мати та діти перебувають в лікарні. Стан їх здоров’я задовільний. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).