На випадок затримання Луценка Народна самооборона має план «Б»

Один з лідерів руху "Народна самооборона", радник Президента України Тарас СТЕЦЬКІВ заявляє, що акції "Народної самооборони" не припиняться навіть у разі затримання лідера руху Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це Т.СТЕЦЬКІВ сказав в інтерв`ю донецькому Інтернет-виданню "Острів".

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи припиняться акції "Народної самооборони" в областях у разі затримання Ю.ЛУЦЕНКА, Т.СТЕЦЬКІВ відповів: "У жодному разі. "Народна самооборона" діятиме й далі".

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, "ми цілком серйозно готувалися до того, що може бути затримання ЛУЦЕНКА та інші репресивні і провокаційні дії стосовно нас". "Тому окрім плану "А", який є цілком публічним, - це наші поїздки по регіонах, Марш справедливості тощо, є ще план "Б" - дії "Народної самооборони" на випадок затримання ЛУЦЕНКА", - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.

Він уточнив, що планом "Б" "передбачені певні публічні і непублічні дії". "Якщо ми відчуватимемо, що в конкретному місті готується провокація, то, звичайно, певною мірою корегуватимемо графік і форму акцій", - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Він підтвердив, що “Народна самооборона” продовжуватиме поїздки, і має намір завершити тур по Україні". "Можливо, пізніше, ніж планувалося, але завершити", - уточнив Т.СТЕЦЬКІВ, одночасно зазначивши, що "зараз уже бачить, принаймні, до кінця березня, що цей сценарій навряд чи буде задіяний".

Т.СТЕЦЬКІВ також повідомив, що в разі затримання Ю.ЛУЦЕНКА він "запросить народ до себе в гості до Києва".

"Наша тактика залежатиме від ситуації. Якщо затримання (Ю.ЛУЦЕНКА) стане реальністю і його закриють, приміром, на два місяці, то тоді буде інший заклик: якщо влада не пускає ЛУЦЕНКА до народу в регіони, то тоді ЛУЦЕНКО запрошує народ до себе в гості до Києва", - додав Т.СТЕЦЬКІВ.