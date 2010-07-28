Азаров: завод ядерного палива можна побудувати за два роки

Україна зможе збудувати завод з виробництва ядерного палива за два роки. Таку думку висловив прем`єр-міністр Микола Азаров на прес-конференції, коментуючи перспективи розвитку ядерно-промислового комплексу. "Думаю, роки за два ми цей проект реалізуємо", - сказав він.

Прем`єр нагадав, що нині проводиться конкурс з відбору технології для нового підприємства, який закінчиться у вересні, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Одним з можливих партнерів України в цьому проекті він назвав Росію. "З Росією ми ведемо переговори щодо будівництва заводу", - підтвердив глава уряду України.

Конкурс з відбору технології для створення в Україні заводу з фабрикації ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000 оголошений у червні. Заявки від учасників приймаються до 4 серпня 2010 р. У відборі можуть взяти участь російський "ТВЕЛ" і японсько-американсько-казахстанська компанія Westinghouse, які мають в своєму розпорядженні такі технології.