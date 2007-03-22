Неодержана пенсія вважатиметься спадщиною

Верховна Рада України ухвалила Закон України щодо врегулювання проблеми відносно неодержаних сум пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону „Про внесення зміни до статті 52 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в цілому проголосувало 241 з 249 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається суму пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, включати до складу спадщини.