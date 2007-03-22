Будівництво метро в Києві має вестися швидше і коштом інвесторів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє інтенсифікувати будівництво метро в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив сьогодні під час відвідин будівництва нового електродепо “Харківське”.

"Починаючи з сьогоднішнього дня ми прагнутимемо показувати вам більше різних об`єктів і називати вам конкретні терміни їх запусків, тому що київська адміністрація і я, як мер, стурбовані станом метро в Києві", - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Зокрема він зупинився на будівництві метрополітену на Троєщину, яке прогнозують здійснити до 2010 р.

«Я робитиму все можливе, щоб прискорити будівництво цієї лінії метро», - підкреслив мер. Кажучи про дату пуску в експлуатацію нових станцій в цьому напрямі, він сказав: «Не знаю як це вийде. Але неоптимістичні прогнози – 2010 р., оптимістичні – напевно, я можу говорити і про 2009 і навіть ближче. Але до цього нам необхідно провести цілий ряд судових рішень і добути кошти для того, щоб оголосити могутній інвестиційний конкурс. Тому що об`єкт унікальний – це і будівництво моста, і прокладання лінії, яка дотепер не мала собі рівних з технічної складності».

За його інформацією, фінансування будівництва метро на Троєщину становитиме близько 3,5 млрд. грн. На сьогоднішній день міська влада працює з інвесторами, щоб «добути ці досить значні навіть для європейських міст кошти».

Повертаючись до будівництва нового електродепо «Харківське» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що його введення забезпечить технічне обслуговування і ремонт потягів цієї лінії, а крім того дозволить скоротити інтервал руху потягів до менш ніж 2 хвилини у часи «пік» і значно збільшить показник перевезення пасажирів. Відкриття його планується до дня незалежності України – 24 серпня. Кількість потягів на лінії завдяки депо можна буде збільшити з 20-26 до 40 пар, що відіб`ється на якості перевезення пасажирів.

Саму ж станцію метро “Червоний хутір” Сирецько-Печерської лінії міські влада обіцяє ввести в експлуатацію до кінця поточного року.

Крім того, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що цього року Київ закупить 30 поліпшених вагонів метро на загальну суму 101 млн. грн. (у 2006 р. Київ придбав 37 нових вагонів на 106 млн. грн.). Нові вагони, виготовлені в Росії, передбачають нову систему вентиляції, мають підвищений шумовий бар`єр, а крім того кожен вагон економитиме до 50 тис. грн. на рік електроенергії.

У свою чергу голова правління ВАТ « Київметробуд » Володимир ПЕТРЕНКО кажучи про доцільність будівництва нової станції метро погодився з тим, що вона найближчим часом після пуску дійсно не буде навантаженою в тих обсягах, які пропонуються – 50-60 тис. пасажирів на добу. «Але це перспектива. Ця станція є трампліном для будівництва лінії далі, до Дарницького вокзалу підкреслив він, що за його поясненням дозволить розвантажити центральний вокзал столиці і надасть зручності багатьом жителям міста.

Крім того, коли з`явиться лінія метро в цьому мікрорайоні, то швидко знайдуться інвестори для будівництва тут житла. «Я думаю, зміниться статус цієї території», - сказав В.ПЕТРЕНКО.

Він зазначив також, що станція «Червоний хутір» будується згідно з програмою розвитку метрополітену до 2010 р.

Довідка УНІАН. Відповідно до програми будівництва столичного метрополітену, ділянка від станції “Харківська” до станції “Червоний хутір” з електродепо “Харківське” (довжина 3,5 км, три станції) планувалося ввести в 2006 році. Будівництво цієї ділянки почалося в 2003 році.

На продовження будівництва Сирецько-Печерскої лінії від станції “Харківська” до станції “Харківська площа” з електродепо “Харківське” планується використовувати цього року 218 млн. 597,3 тис. грн. (субвенція з держбюджету - 99,7 млн. грн.).