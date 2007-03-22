Стецьків: спільними зусиллями антикризову коаліцію можна додушити

Один з лідерів руху "Народна самооборона", радник Президента України Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що в нинішній політичній ситуації позиція Президента повинна бути "рішучішою, чіткішою і більш публічною".

Про це Т.СТЕЦЬКІВ сказав в інтерв`ю донецькому Інтернет-виданню "Острів".

"По-перше, повинна бути рішучішою позиція Президента, чіткішої і більш публічною", - сказав Т.СТЕЦЬКІВ, додавши, що "дуже часто ми тільки здогадуємося про те, що Президент думає і робить".

Т.СТЕЦЬКІВ також упевнений, що опозиція має "зберігати монолітність в парламенті", що дозволить "поставити на місце антикризову коаліцію".

"По-друге, потрібно зберігати монолітність опозиції в парламенті. Поки у них (антикризової коаліції – УНІАН) трьохсот голосів не передбачається, а це означає, що їх можна ставити на місце", - зазначив він.

"І по-третє, це те, чим займається "Народна самооборона" - розгортання масового громадянського руху. Потім - Марш справедливості і мирний, законний тиск на владу з постановкою конкретних вимог", - вказав Т. СТЕЦЬКІВ. При цьому він акцентував, що серед цих вимог будуть і "вимоги про відставку генерального прокурора і зміни в судовій системі".

"Спільними зусиллями - Президента, опозиції і народу – їх (антикризову коаліцію) можна додушити. Тільки так можна змінити вектор руху. Має бути комплексне рішення: Президент, парламентська опозиція і народ", - сказав Т. СТЕЦЬКІВ.