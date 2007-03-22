Законопроект про статус депортованих не влаштовує кримських татар

Проект Закону України про відновлення прав осіб, раніше насильницьки виселених за національною ознакою, не влаштовує кримських татар. Про це на прес-конференції в Сімферополі заявив заступник голови кримськотатарського меджлісу, голова Постійної комісії ВР АРК з міжнаціональних відносин і проблем депортованих Ремзі ІЛЬЯСОВ.

«Закон не влаштовує кримських татар. Я не знаю, як щодо інших депортованих», - заявив Р.ІЛЬЯСОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, незадоволення законопроектом, зокрема, обумовлена тим, що кримські татари виступають за відновлення автономії, що існувала до 1944 року в Криму, за кримськотатарську мову як одну з офіційних нарівні з державною в Криму. «У цьому законі цього поки немає», - сказав Р.ІЛЬЯСОВ.

Разом з тим він відзначив як позитив, що в законопроекті передбачена реабілітація кримськотатарського народу – «політична, правова і так далі». «Є там хороші соціальні умови - пенсія там, стаж, пільги. Також передбачена компенсація за житло і майно. Але це тільки перший крок», - сказав Р.ІЛЬЯСОВ.