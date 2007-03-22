Законопроект про статус депортованих не влаштовує кримських татар
Коментує заступник голови меджлісу
Проект Закону України про відновлення прав осіб, раніше насильницьки виселених за національною ознакою, не влаштовує кримських татар. Про це на прес-конференції в Сімферополі заявив заступник голови кримськотатарського меджлісу, голова Постійної комісії ВР АРК з міжнаціональних відносин і проблем депортованих Ремзі ІЛЬЯСОВ.
«Закон не влаштовує кримських татар. Я не знаю, як щодо інших депортованих», - заявив Р.ІЛЬЯСОВ.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, незадоволення законопроектом, зокрема, обумовлена тим, що кримські татари виступають за відновлення автономії, що існувала до 1944 року в Криму, за кримськотатарську мову як одну з офіційних нарівні з державною в Криму. «У цьому законі цього поки немає», - сказав Р.ІЛЬЯСОВ.
Разом з тим він відзначив як позитив, що в законопроекті передбачена реабілітація кримськотатарського народу – «політична, правова і так далі». «Є там хороші соціальні умови - пенсія там, стаж, пільги. Також передбачена компенсація за житло і майно. Але це тільки перший крок», - сказав Р.ІЛЬЯСОВ.