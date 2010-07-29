Бухгалтер вилила окріп на податківця, який прийшов з обшуком

В одному з сіл Кременчуцького району Полтавської області бухгалтер приватного підприємства вилила окріп на податкового міліціонера, який прийшов з обшуком на підприємство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомили у прес-службі міськуправління міліції Кременчука.

За їх даними, це сталося під час обшуку підприємства.

У податковій міліції заявили, що потерпілий одержав опіки грудної клітки і живота. Йому негайно була надана медична допомога, і зараз він проходить курс лікування.

«Подробиці інциденту з`ясовуються. Попередньо відомо, що за рішенням суду на підприємстві проходив обшук. Бухгалтер поводилася неадекватно. Попросила чаю і вилила його на нього. Він одержав опіки, проходитиме лікування в опіковому центрі», - сказав представник податковій міліції.

У прес-службі міськуправління міліції повідомили, що на даний момент за цим фактом проводиться перевірка.