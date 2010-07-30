Син президента Шрі-Ланки нагороджений шаблею за відмінне навчання в Україні

Керівництво Міністерства оборони України нагородило шаблею сина президента Республіки Шрі-Ланка молодшого лейтенанта флоту Йошихдха Канішка РАЖДАПАКСА за відмінне навчання в Національному університеті оборони України.

Як повідомили УНІАН в Департаменті преси та інформації Міноборони України, сьогодні у Києві відбулася церемонія випуску слухачів факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національного університету оборони України.

“Набуті новітні знання з мистецтва військового управління знадобляться вам сьогодні, як ніколи, адже нині Збройні сили України перебувають на етапі значних якісних змін щодо своєї боєготовності та соціального забезпечення”, – сказав у своєму вітанні випускникам заступник міністра оборони Борис АНДРЕСЮК.

У Міноборони зазначили, що цього року окрім українських офіцерів та генералів Національний університет оборони закінчили представники збройних сил Китаю, Шрі-Ланки та Азербайджану.

За результатами відмінного навчання керівництво Міноборони України нагородило шаблею – випускника Національного університету оборони України сина Президента Шрі-Ланки молодшого лейтенанта флоту Й.-К.РАЖДАПАКСА.