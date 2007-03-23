Погода на вихідні

Завтра у південних областях України місцями очікується невеликий дощ, у Криму сильний, в Карпатах та Прикарпатті дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у південній частині, у Карпатах та Прикарпатті місцями 25-30 м/с, у Херсонській та Запорізькій областях пилові бурі. Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях до 3° морозу, на півдні 4-9° тепла; вдень 8-13° тепла; у Карпатах протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

25-26 березня - у південній частині хмарна погода з проясненнями. Невеликі дощі (25 березня у Криму та Приазов`ї помірні, вночі місцями сильні дощі). Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, 25 березня окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, 25 березня місцями 10-13°. На решті території мінлива хмарність. Без опадів, лише 25 березня у східній частині місцями невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 25 березня 0-5° тепла, 26 березня від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

27-28 березня - без істотних опадів, лише в Криму, а 28 березня місцями і у південних областях невеликі опади. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, у східних областях, а 28 березня в Україні, окрім Криму, 0-5° морозу; вдень 3-9° тепла.

У Києві та області у суботу опади не очікуються. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

25-26 березня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 25 березня 0-5° тепла, 26 березня від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

27-28 березня - без істотних опадів. Температура вночі 27 березня від 2° морозу до 3° тепла, 28 березня 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.