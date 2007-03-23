Кінах хоче укласти з Росією угоду про ”ненапад” на шляху до СОТ

14:35, 23 березня 2007
Суспільство
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Міністр економіки дав прес-конференцію

КінахМіністерство економіки ініціює укладання з Росією угоди про взаємні гарантії економічного неперешкоджання вступу до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві міністр економіки України Анатолій КІНАХ.

Він відзначив, що як Україні, так і Росії необхідний вступ до СОТ, але дуже важливо, аби при цьому не створювалися штучні економічні перешкоди кожній з країн.

«Дуже важливо, щоб це трапилося (вступ Росії і України до СОТ – УНІАН), але не менш важливо, щоб вступ до СОТ не погіршував умови двосторонніх домовленостей між Україною і Росією. Щоб факт вступу до СОТ тієї або іншої країни не створив якихось штучних бар`єрів між нашими державами», - сказав міністр.

А.КІНАХ зазначив, що можливість підписання такої угоди обговорюватиметься в рамках зустрічі з міністром економічного розвитку і торгівлі РФ Германом ГРЕФОМ на початку квітня.

А.КІНАХ нагадав, що така ідея виникла ще в 2001 році, коли він очолював український уряд. «Я говоритиму з моїм колегою – міністром економіки Росії ГРЕФОМ. Буквально найближчим часом ми, цілком можливо - на початку квітня, зустрінемося на одному із заходів», - сказав він.

Довідка УНІАН. Україна завершила переговори зі всіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизстану (підписання планується найближчим часом - УНІАН), підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.

Україна намагається вступити до СОТ з 1993 року.

У 2005-2006 роках Верховна Рада України прийняла 38 законодавчих актів, необхідних для вступу до СОТ.

Україна прогнозує вступити до СОТ влітку цього року.

 

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