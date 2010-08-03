В Україну завозять рибу зі стронцієм і кишковою паличкою?

Державний комітет ветеринарної медицини України направив до посольств деяких країн лист, в якому висловив стурбованість якістю риби, що імпортують з цих країн на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Держкомветмедицини Іван БІСЮК.

При цьому він відмовився назвати, які саме країни імпортують неякісну рибу, оскільки, за його словами, в незалежних лабораторіях ще проводитимуться дослідження зразків неякісної продукції спільно з ветеринарними службами цих країн. Від цього залежатиме можливість припинення імпорту великих партій продукції.

“Сьогодні ми виявляємо в імпортованій мороженій рибі залишки стронцію, лістерії, кишкову паличку, паразитарні захворювання і тому подібне”, - повідомив І.БІСЮК.

За його словами, комітет розглядає питання про закриття доступу на український ринок продукції лише деяких фірм, проте якщо з якоїсь країни таких фірм буде виявлено багато, то, ймовірно, що цим країнам буде повністю відмовлено у доступі на наш ринок.

“Оскільки Україна є членом СОТ, ми не можемо здійснювати квотне розподілення імпортної продукції, проте ми не дозволимо, щоб до нас надходила сировина, яка за своїми параметрами безпеки є шкідливою для здоров`я населення”, - наголосив І.БІСЮК.

За його словами, морожені блоки риби у більш розвинених країнах вважаються не придатними до споживання, проте в Україну така продукція імпортується.