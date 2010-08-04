Литва знайшла спосіб звільнитися від російського газу

Литва має намір побудувати газопровід Amber, який з`єднає країни Прибалтики з газотранспортною системою ЄС, оминувши Росію.

Газета "Комерсант" пише, що в разі реалізації проекту Литва зможе одержувати газ з польського терміналу скрапленого природного газу, який нині будується. На сьогодні єдиним постачальником газу до Литви є російський "Газпром".

У квітні 2010 року Литва і Польща подали в Єврокомісію заявку на будівництво Amber у рамках програми розвитку європейських енергетичних мереж. 2 серпня оператори газотранспортних систем Польщі і Литви Gaz System і Lietuvos Dujos підписали меморандум щодо будівництва Amber. Документ, який буде переданий в Єврокомісію в першому кварталі 2011 року, передбачає проведення аналізу доцільності будівництва Amber.

Новий трубопровід пропускною спроможністю до 5 мільярдів кубометрів газу за рік пройде з Литви до Польщі. Цього об`єму палива вистачить щоб забезпечити потреби в газі Литви, Латвії й Естонії. Вартість проекту, який буде завершений до 2015 року, оцінюється в 600 мільйонів євро.

Паралельно, зазначає Лента.ру, влада Литви ініціювала розділ Lietuvos Dujos на транспортну і торговельну складові, також намагаючись позбутися впливу "Газпрому". Наразі більше 37 відсотків Lietuvos Dujos належить російському концерну. Серед інших акціонерів компанії - німецька E.ON Ruhrgas і уряд Литви. Gaz System S.A належить уряду Польщі.

Країни Прибалтики платять за російський газ найвищі ціни в ЄС. Зокрема, ціна природного газу в Литві на 100-150 доларів вища за ціни на газ у Західній Європі.