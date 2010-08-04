Громницька стала віце-президентом холдингу «Главред-медіа»
11:30, 04 серпня 2010Суспільство
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Посаду поєднуватиме із роботою в журналі
Головного редактора журналу «Профиль» Олену Громницьку призначили віце-президентом холдингу «Главред-медіа». Цю посаду вона поєднуватиме із роботою у журналі.
Олена Громницька є головним редактором видання «Профиль», починаючи з 2007 року. Працювала прес-секретарем екс-Президента України Леоніда Кучми. Від квітня 2002 року до січня 2005 року була керівником управління прес-служби Президента України.
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