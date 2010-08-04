Громницька стала віце-президентом холдингу «Главред-медіа»

Головного редактора журналу «Профиль» Олену Громницьку призначили віце-президентом холдингу «Главред-медіа». Цю посаду вона поєднуватиме із роботою у журналі.

Олена Громницька є головним редактором видання «Профиль», починаючи з 2007 року. Працювала прес-секретарем екс-Президента України Леоніда Кучми. Від квітня 2002 року до січня 2005 року була керівником управління прес-служби Президента України.

«Телекритика»