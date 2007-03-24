Вчора на території лісництв у Херсонській області згоріло 45 гектарів лісу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, о 12.54 пожежа виникла поблизу с. Дніпрянське Новокаховського району на території Корсунського лісництва. Всього вогнем було охоплено близько 15 га низового лісу та близько 5 га верхового лісу. О 19.30 хв. пожежу ліквідовано.

О 15.55 пожежа також була зафіксована поблизу с. Костогризівка Цюрупинського району на території Цюрупинського лісництва. Там горіло близько 20 га низового лісу та близько 5 га верхового лісу. О 18.20 пожежу було ліквідовано.

Крім того, у Криму 23 березня о 22.50 на території Алупкинського лісництва Ялтинської міської ради сталося осередкове загорання лісового настилу та чагарнику на відкритій місцевості на площі близько 10 га.

До гасіння пожежі залучено 12 автоцистерн та понад 100 рятувальників і лісників.

Координацію гасіння пожежі здійснює оперативна група Головного управління МНС України в Дніпропетровській області.