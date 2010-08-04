Євро в обмінниках продовжує дорожчати

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 3 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,6% відучора і сьогодні становить 10,34 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 10,48 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,29-10,41 грн./євро, з продажу – в межах 10,43-10,53 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 3 серпня підвищився на 0,7% і сьогодні становить 0,2560 грн./рубль, курс продажу – на 1%, до 0,2654 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2620 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2635-0,2670 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,6% і сьогодні становить 10,35 грн./євро, курс продажу – на 0,3%, до 10,46 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,29-10,41 грн./євро, з продажу – в межах 10,43-10,53 грн./євро.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках столиці підвищився на 1% порівняно з 3 серпня і сьогодні становить 0,2568/0,2652 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2605 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2635-0,2670 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,86/7,91 грн., євро – 10,20/10,50 грн., рубль – 0,2350/0,2530 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,875/7,915 грн., євро – 10,15/10,60 грн., рубль – 0,2570/0,2640 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,868/7,905 грн., євро – 10,25/10,55 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 4 серпня, становить: гривні до долара США – 7,8916, до євро – 10,433484, до російського рубля – 0,26333.