Чи загрожує Україні стрибок інфляції?

Думки експертів щодо можливості стрибка інфляції в Україні розділилися. Про це свідчить опитування, проведене Інститутом Горшеніна.

Інститут Горшеніна також цікавився в експертів, який вплив інфляції і розмови про неї матимуть на місцеві вибори.

Директор департаменту зовнішньоекономічних відносин Національного банку України Сергій КРУГЛИК з цього приводу сказав: «У нас запланований інфляційний прогноз, і Національний банк робитиме все для того, щоб прогноз такий і залишався».

Народний депутат України від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО не розділяє оптимізму представника Нацбанку. «З 1 вересня, відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, НАК «Нафтогаз України» зобов`язаний віддати 11 млрд. кубів природного газу основного боргу і 1,2 млрд. кубів – штрафних санкцій. Цей газ потрібно якимось чином поповнювати. І в будь-якому разі це конвертуватиметься в додаткові витрати державного бюджету. Якщо ми говоримо про сьогоднішні ціни – це близько 4 млрд. доларів. Держава повинна якимсь чином компенсувати свої витрати. Витрати можуть бути компенсовані виходячи з того, що одержаний кредит МВФ спрямований на існуючий дефіцит держбюджету, ця частина дефіцитом держбюджету не передбачена, тому єдиний вихід, який є в уряду і Національного банку, – це включити друкарський верстат», - вважає народний депутат.

С.ВЛАСЕНКО зазначив, що йому складно прогнозувати вплив цієї ситуації на місцеві вибори. «Ситуація, пов`язана з інфляцією, додатково посилюватиметься тим, що в нас з 1 серпня підвищені тарифи на природний газ для населення. Але тут виникає запитання – кредит терпіння в народу ще буде до цієї влади чи ні? Рейтинг Партії регіонів знизить явну невідповідність тому, що вони декларували на виборах, і тому, що вони роблять зараз», - сказав представник БЮТ.

Член-кореспондент Академії економічних наук України, професор Олександр КИРШ вважає, що між самою інфляцією і заявами про неї існує пряма залежність. «Об`єктивних причин немає – журналісти підігрівають ситуацію. Одного разу Леонід КУЧМА сказав: «Завтра буде криза», і вона наступного дня справді настала. Інших причин, крім того, що Л.КУЧМА сказав, тоді не було. Так само і зараз. На відносно порожньому місці без видимих причин роздувається криза. У такому разі, вона справді буде, тому що фізичні і юридичні особи схильні до паніки», – сказав експерт.

Народний депутат України від Партії Регіонів МИХАЙЛО ЧЕЧЕТОВ також переконаний, що за допомогою ЗМІ можна роздути інфляцію, не маючи на те ніяких об`єктивних підстав. «Ви знаєте, як зробити інфляцію?! Умовно кажучи, завтра оголосити каналами київського телебачення, що закриваються всі хлібопекарні. Вмить зметуть увесь хліб. І навіть якщо завтра почнуть завозити, то споживання в Києві хліба зросте в два-три рази. Його почнуть продавати в усіх провулках, у метро, - причому, за ціною втричі вищою», – сказав депутат. Не виключає він такої можливості і в світлі прийдешніх місцевих виборів: «З політичної точки зору в нас може бути розкручена інфляція, зокрема й проплачена, за рахунок засобів масової інформації тими, хто заради влади готовий зіграти проти власного народу», – вважає М.ЧЕЧЕТОВ.

Старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ, навпаки, упевнений в обгрунтованості прогнозів і вважає, що передумови для інфляції існують: «У другому півріччі справді буде серйозне прискорення інфляції. Воно пов`язане з адміністративним підвищенням цін на газ для населення і житлово-комунальних господарств, із сезонними чинниками – звичайним подорожчанням продуктів харчування в осінньо-зимовий період, а також додатковим тиском високих світових цін на ціни продуктів харчування в Україні через поганий урожай цього року. Унаслідок цих чинників, незважаючи на те, що в перші шість-сім місяців цього року інфляція була незначна, в другому півріччі вона природно прискориться, і на кінець року ми прогнозуємо інфляцію в районі 13% річних», – заявив аналітик.

Експерт Інституту Горшеніна Наталія КЛАУНІНГ вважає, що інфляція восени буде незначною. «Проте, на тлі збільшення тарифів на газ і, як наслідок, на комунальні послуги, можливого подорожчання продуктів харчування, навіть незначна інфляція може викликати різко негативну реакцію населення, що, в свою чергу, може істотно вплинути на результат місцевих виборів у ряді регіонів. Влада поки що має значний кредит довіри: нещодавно дослідження Інституту Горшеніна, присвячене 100 дням Президентства Віктора ЯНУКОВИЧА, показало, що за Партію регіонів на найближчих виборах готові голосувати 48,8% українців. Проте для того, щоб цю довіру не втратити, Партії регіонів доведеться під час кампанії серйозно попрацювати над роз`яснювальною роботою з приводу економічної ситуації в країні, непопулярних рішень уряду і Президента. Інакше, позитивний результат на місцевих виборах для них - особливо в Центральній і Західній Україні - під великим питанням», - сказала експерт.