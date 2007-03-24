Мороз: Луценка обшукали невдало

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ називає ситуацію, що склалася, зокрема, з обшуком у квартирі колишнього міністра внутрішніх справ, лідера громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА, «просто незграбною роботою певних структур».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав сьогодні під час зустрічі з керівництвом Житомирської області, відповідаючи на запитання голови фракції "Наша Україна" в обласній раді Анатолія ФЕЩЕНКА.

За словами голови ВР, «це не політика, не лінія, яку сповідує коаліція». Він підкреслив, що у випадку, коли прокуратура робить ці кроки, не маючи для цього підстав, то це можна розглядати «як провокацію».

О.МОРОЗ ще раз нагадав, що звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з тим, щоб він письмово поінформував народних депутатів з приводу ситуації з обшуком у Ю.ЛУЦЕНКА.

За його словами, дана ситуація показує, що «більшої шкоди для опонентів Юрія ЛУЦЕНКА зробити тим самим не можна було». Він зазначив, що це навіть в тому випадку, якщо є юридичні підстави для звинувачень Ю.ЛУЦЕНКА. У той же час голова ВР підкреслив, що такі підстави є. «А є за що, і я це знаю», - сказав О.МОРОЗ.