Облитий кислотою депутат був начальником парковок у районі
Міліція порушила кримінальну справу
Співробітники Деснянського райвідділу міліції столиці порушили кримінальну справу за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень депутату Деснянської райради Юрію ТИТОВУ (фракція Блоку Леоніда Черновецького).
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України в м. Києві, кримінальну справу порушено за ч.1 ст.121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
За інформацією ЦГЗ, для встановлення осіб нападників на депутата проводяться відповідні слідчо-оперативні заходи. Втім, як зауважили в міліції, ускладнюються вони тим, що потерпілий погано запам’ятав обличчя нападників.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 23 березня невідомі облили кислотою депутата Деснянської районної ради у місті Києві Ю.ТИТОВА.
Після об`їзду Ю.ТИТОВИМ, якого нещодавно було призначено директором КП "Деснянськпарксервісу", районних паркувальних майданчиків, невідомі підстерегли його біля будинку, де він мешкає, і линули в обличчя кислотою.
Депутат госпіталізований і перебуває в реанімації. Стан постраждалого медики оцінюють як вкрай тяжкий.