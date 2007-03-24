Облитий кислотою депутат був начальником парковок у районі

Співробітники Деснянського райвідділу міліції столиці порушили кримінальну справу за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень депутату Деснянської райради Юрію ТИТОВУ (фракція Блоку Леоніда Черновецького).

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України в м. Києві, кримінальну справу порушено за ч.1 ст.121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

За інформацією ЦГЗ, для встановлення осіб нападників на депутата проводяться відповідні слідчо-оперативні заходи. Втім, як зауважили в міліції, ускладнюються вони тим, що потерпілий погано запам’ятав обличчя нападників.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 23 березня невідомі облили кислотою депутата Деснянської районної ради у місті Києві Ю.ТИТОВА.

Після об`їзду Ю.ТИТОВИМ, якого нещодавно було призначено директором КП "Деснянськпарксервісу", районних паркувальних майданчиків, невідомі підстерегли його біля будинку, де він мешкає, і линули в обличчя кислотою.

Депутат госпіталізований і перебуває в реанімації. Стан постраждалого медики оцінюють як вкрай тяжкий.