Водій ”жигулів”, об`їжджаючи собаку, збив чотирьох жінок

У Криму в одному з сіл Роздольненського району водій автомобіля ВАЗ-2106, об`їжджаючи собаку, який несподівано вибіг на проїжджу частину, здійснив наїзд на людей, які чекали на зупинці автобус.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління ММС України в АРК, унаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди постраждали чотири жінки - 1946, 1961, 1964, 1969 років народження.

На місце події виїжджали співробітники МНС, бригада швидкої допомоги. Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості доставили в центральну районну лікарню.

За фактом ДТП проводиться розслідування.