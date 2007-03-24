Водій ”жигулів”, об`їжджаючи собаку, збив чотирьох жінок
13:32, 24 березня 2007Суспільство
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Проводиться розслідування
У Криму в одному з сіл Роздольненського району водій автомобіля ВАЗ-2106, об`їжджаючи собаку, який несподівано вибіг на проїжджу частину, здійснив наїзд на людей, які чекали на зупинці автобус.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління ММС України в АРК, унаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди постраждали чотири жінки - 1946, 1961, 1964, 1969 років народження.
На місце події виїжджали співробітники МНС, бригада швидкої допомоги. Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості доставили в центральну районну лікарню.
За фактом ДТП проводиться розслідування.
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