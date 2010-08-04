Крим: ми не можемо допустити того, що відбувається у Росії

Представники органів влади Криму просять Міністерство оборони України відмовитися на час підвищеної пожежної небезпеки від стрільб на полігонах біля кримських лісів або заздалегідь повідомляти про навчання МНС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів автономії з посиланням на учасників наради з питань попередження лісових пожеж, яке провів кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.

На нараді, крім членів Радміну, були присутні голови районних адміністрацій, мери міст, керівники правоохоронних і наглядових відомств.

«Ми не можемо допустити того, що відбувається у Росії. Президент (Віктор ЯНУКОВИЧ) доручив взяти ситуацію під контроль. Ми зобов`язані запобігти пожежам, для цього потрібно вжити всіх необхідних заходів», - сказав голова уряду Криму.

Учасники наради рекомендували місцевим органам влади зайнятися організацією добровільних дружин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації зможуть допомагати працівникам МНС і лісової охорони.

Також В.ДЖАРТИ рекомендував головам райадміністрацій і міським головам заздалегідь домовитися з керівниками підприємств усіх форм власності про те, щоб у разі НС співробітників підприємств можна було залучити до боротьби з вогнем.

«Якщо для цього потрібно буде моє втручання - звертайтеся. Між владою і бізнесом має бути взаєморозуміння, взаємовиручка», - сказав В.ДЖАРТИ, додавши, що виробництв, які не можна було б зупинити, в автономії практично немає.

Також у прес-службі Радміну повідомили, що всі машини з цистернами у Криму будуть взяті на облік, щоб у разі потреби їх можна було задіяти у гасінні пожеж.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ 3 серпня доручив створити при Раді міністрів Криму оперативний штаб для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов`язаних із підвищеною пожежною небезпекою.